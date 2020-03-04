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Обвиняемым по "делу Хизб ут-Тахрир" в суд в России вызывали скорую

Новости » Общество     04.03.2020 - 15:51
Обвиняемым по "делу Хизб ут-Тахрир" в суд в России вызывали скорую
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Подсудимый Сервер Мустафаев ходатайствовал о переносе судебного заседания

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Российская Федерация) сегодня, 4 марта, началось заседание по второму бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир". Из-за жалоб подсудимых на плохое самочувствие и высокую температуру в суд вызвали медиков, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

Сообщается, что подсудимый Сервер Мустафаев ходатайствовал о переносе судебного заседания.

Он пожаловался на высокую температуру, сильную головную боль и головокружение. По словам Мустафаева, вечером у другого подсудимого Мемета Белялова была температура около 40 градусов. Суд объявил перерыв на 30 минут для вызова бригады скорой помощи, позже заседание продолжилось

"Подсудимых осмотрел фельдшер скорой помощи Гриценко И.А. Несмотря на подтверждение им вирусного заболевания в обвиняемых, что проявляется, в том числе, наличием температуры, болью в мышцах, недомоганием, показаний для оказания медицинской помощи и препятствий для проведения судебного заседания он не увидел. Ходатайства и заявления стороны защиты о допросе специалиста суд не удовлетворил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла о нарушении прав украинского политзаключенного Сервера Мустафаева. Ему не оказывают медицинскую помощь, ограничивают получение посылок, не предоставляют продукты питания во время перемещения из СИЗО в суд, а также лишают возможности принимать душ и совершать прогулки на свежем воздухе.

Также сообщалось, что в России систематически нарушаются права незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекиряева. Им отказываются предоставить медицинскую помощь.

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Новости Украины Крымскорая помощьХизб ут-ТахрирСуд
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