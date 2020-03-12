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В Крыму арестовали троих задержанных накануне крымских татар

Новости » Общество     12.03.2020 - 23:42
В Крыму арестовали троих задержанных накануне крымских татар
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Они пробудут в СИЗО до 10 мая

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 12 марта арестовал на два месяца троих крымских татар, задержанных накануне по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, Османа и Сейтумера Сейтумеровых а также Рустема Сейтемеметова отправят в СИЗО №1 Симферополя до 10 мая.

По словам адвоката Эдема Семедляева, все судебные заседания проходили в открытом режиме.

"Мы считаем решение суда незаконным и необоснованным. Как собственно было необоснованным ходатайство следователя российской ФСБ Крыма. Кто-то из адвокатов просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу; кто-то - домашний арест; я просил вообще отказать в удовлетворении ходатайства следователя", - рассказал адвокат.

Напомним, 11 марта в результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар. Среди задержанных - Сейтумер Сейтумеров (журналист телеканала ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналист инициативы "Крымская солидарность"), Рустем Сейтмеметов.

РБК-Украина писало, что в 2019 году российские силовики совершили в оккупированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста.

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