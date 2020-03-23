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Фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 20:07
Фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Суд в анексованому Криму продовжив до 15 червня арешт шести фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір"

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив арешт шести фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що суд розглядав клопотання звинувачення щодо Тофіка Абдулгазієва, Османа Аріфмеметова, Біляла Аділова, Фархода Базарова, Джеміля Гафарова і Рустема Сейтхалілова.

"Досі суд ще не розглянув апеляційну скаргу на продовження запобіжного заходу від 11 березня 2020 року. У той же час сьогодні, 23 березня, проходить чергове продовження запобіжного заходу, ще до розгляду законності та обґрунтованості попереднього", - розповів адвокат Еміль Курбедінов.

Згідно з повідомленням, через те, що суд закрили на карантин судове засідання проходило в закритому режимі.

Нагадаємо, за минулий рік підконтрольні Кремлю кримські "суди" видали накази про депортацію і примусове переміщення, щонайменше,191 людини, які, за російським законодавством, вважаються іноземцями.

Як повідомляло РБК-Україна, підконтрольний Росії Київський районний "суд" Сімферополя 12 березня заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих напередодні за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

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Новини України КримХізб ут-Тахрір
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