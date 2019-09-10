Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест в Крыму

Судья подконтрольного России "Киевского районного суда Симферополя" Денис Диденко продлил фигурантам красногвардейской "группы Хизб ут-Тахрир" содержание под стражей на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что под стражей до 13 ноября 2019 года остаются Назим Шейхмамбетов, Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев.

"Заседание прошло ожидаемо, российские суды демонстрируют взаимную стабильность по делам крымских татар. Мы приобщили к материалам дела ряд резолюций и международных заявлений, в которых указано, что содержать наших доверителей в условиях следственного изолятора недопустимо. Судья документы приобщил, но не дал им никакой оценки", - сообщил адвокат.

Также он отметил, что подзащитные в течении дня ничего не ели, для них администрация СИЗО не подготовила сухпайки.

"С точки зрения здравого смысла и международного права - это пытки. Завтра же подготовим письменные жалобы на этот счет", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 сентября 2019 года в оккупированом Крыму 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования.

РБК-Украина писало, что Северо-Кавказский окружной военный суд России 26 августа продлил арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на шесть месяцев.