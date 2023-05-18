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Фігуранта справи ексголови Верховного суду Князєва заарештували

Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 18 травня, фігуранта справи ексголови Верховного суду Олега Горецького заарештували до 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення слідчої судді ВАКС Лесі Федорак.

Адвоката Олега Горецького заарештували на 60 діб до 13 липня.

Йому призначили заставу у розмірі 80 млн гривень.

За версією слідства, адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена. Горецькому може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. В НАБУ повідомляли, що адвокатом є член одного зі столичних адвокатських об’єднань.

Оновлено 19:46

Спеціалізована антикорупційна прокуратура додала, що суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн гривень.

У разі внесення застави на адвоката будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
  • не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками;
  • здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Справа Князєва

НАБУ та САП викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Так, на хабарі у 2,7 млн доларів затримали екс-голову ВС Всеволода Князєва та його адвоката.

Після цього пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву, його звільнили з посади голови суду. Потім керівник САП повідомив про підозру Князєву та адвокату.

Зазначимо, що вчора ВАКС відмовив у задоволенні скарги захисту на затримання Князєва, визнавши затримання законним.

Більше про резонансу справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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