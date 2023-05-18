Фігуранта справи ексголови Верховного суду Князєва заарештували

Адвоката Олега Горецького заарештували на 60 діб до 13 липня.

Йому призначили заставу у розмірі 80 млн гривень.

За версією слідства, адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена. Горецькому може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. В НАБУ повідомляли, що адвокатом є член одного зі столичних адвокатських об’єднань.

Оновлено 19:46

Спеціалізована антикорупційна прокуратура додала, що суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн гривень.

У разі внесення застави на адвоката будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Справа Князєва