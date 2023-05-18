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Фигуранта дела эксглавы Верховного суда Князева арестовали

Фото: ВАКС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 18 мая, фигуранта дела экс-главы Верховного суда Олега Горецкого арестовали до 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение следственного судьи ВАКС Леси Федорак.

Адвоката Олега Горецкого арестовали на 60 суток до 13 июля.

Ему назначили залог в размере 80 млн. гривен.

По версии следствия, адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена. Горецкому может грозить лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет. В НАБУ сообщали, что адвокатом является член одного из столичных адвокатских объединений.

Обновлено 19:46

Специализированная антикоррупционная прокуратура добавила, что суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн гривен.

В случае внесения залога на адвоката будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
  • не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемым по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в территориальное подразделение ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Дело Князева

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. Так, на взятке в 2,7 млн долларов задержали экс-председателя ВС Всеволода Князева и его адвоката.

После этого пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву, его уволили с должности председателя суда. Затем руководитель САП сообщил о подозрении Князеву и адвокату.

Отметим, что вчера ВАКС отказал в удовлетворении жалобы защиты на задержание Князева, признав задержание законным.

Больше о резонансе дело читайте в материале РБК-Украина.

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