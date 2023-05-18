Фигуранта дела эксглавы Верховного суда Князева арестовали

В четверг, 18 мая, фигуранта дела экс-главы Верховного суда Олега Горецкого арестовали до 13 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение следственного судьи ВАКС Леси Федорак.
Адвоката Олега Горецкого арестовали на 60 суток до 13 июля.
Ему назначили залог в размере 80 млн. гривен.
По версии следствия, адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена. Горецкому может грозить лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет. В НАБУ сообщали, что адвокатом является член одного из столичных адвокатских объединений.
Обновлено 19:46
Специализированная антикоррупционная прокуратура добавила, что суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн гривен.
В случае внесения залога на адвоката будут возложены следующие процессуальные обязанности:
Дело Князева
НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. Так, на взятке в 2,7 млн долларов задержали экс-председателя ВС Всеволода Князева и его адвоката.
После этого пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву, его уволили с должности председателя суда. Затем руководитель САП сообщил о подозрении Князеву и адвокату.
Отметим, что вчера ВАКС отказал в удовлетворении жалобы защиты на задержание Князева, признав задержание законным.
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