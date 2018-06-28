Фигурант симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Эмир-Усеин был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму

Фигурант симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку. Об этом в Facebook сообщила жена политзаключенного Мерьем Куку-Ашчи.

"26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", - написала она.

Как известно, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке "насильственного захвата власти".

В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить кампанию против крымских татар в оккупированном ею Крыму.

Также напомним, что подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" 10 апреля продлил арест фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".