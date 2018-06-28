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Фигурант симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

НовостиОбщество    28.06.2018 - 15:51
Фото: Эмир-Усеин Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)
Фото: Эмир-Усеин Куку (facebook.com/emirhuseyn.k)

Эмир-Усеин был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму

Фигурант симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку. Об этом в Facebook сообщила жена политзаключенного Мерьем Куку-Ашчи.

"26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку", - написала она.

Как известно, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке "насильственного захвата власти".

В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить кампанию против крымских татар в оккупированном ею Крыму.

Также напомним, что подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" 10 апреля продлил арест фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

 

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Теги публикации: Крым, Крым, голодовка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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