Фігурант сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеїн Куку оголосив голодування

Емір-Усеїн був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань в Криму

Фігурант сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" кримський татарин Емір-Усеїн Куку оголосив голодування. Про це у Facebook повідомила дружина політв'язня Мерьєм Куку-Ашчі.

"26 червня 2018 року Емір-Усеїн виповнилося 42 роки. І в свій день народження він почав голодування", - написала вона.

Як відомо, Емір-Усеїн Куку був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань в Криму.

У липні 2016 року поміщений в спецблок СІЗО як "небезпечний підсудний". Згодом його звинуватили в підготовці до "насильницького захоплення влади".

У грудні 2017 року було етаповано із Криму в Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Державному департаменті США закликали Росію припинити кампанію проти кримських татар в окупованому нею Криму.

Також нагадаємо, що підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" 10 квітня продовжив арешт фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".