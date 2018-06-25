Держдеп вимагає від РФ припинити кампанію проти кримських татар

У США закликали звільнити засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"

У Державному департаменті США закликали Росію припинити кампанію проти кримських татар в окупованому нею Криму. Про це заявила офіційний представник Держдепу Гізер Ноєрт у Twitter.

"Росія має припинити кампанію проти кримських татар в окупованому Криму і звільнити всіх, хто був ув'язнений за протидію окупації", - написала Ноєрт.

Представник Держдепу закликала звільнити, зокрема, засуджених у Росії у "справі Хізб ут-Тахрір" жителів Криму Рустема Ваїтова, Нурі Примова, Руслана Зейтуллаєва і Ферата Сайфуллаєва.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремних термінів чотирьох кримських татар у справі про їхню нібито участь у екстремістській ісламській організації "Хізб ут-Тахрір".

Руслана Зейтуллаєва з Севастополя, якого звинуватили в організації осередку "Хізб ут-Тахрір", засудили до 7 років колонії загального режиму. Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов отримали по п'ять років виправної колонії.

20 червня 2018 року Раїме Примова, мати політв'язня Нурі Примова, оголосила голодування.