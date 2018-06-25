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Інтерв'ю

Держдеп вимагає від РФ припинити кампанію проти кримських татар

НовиниПолітика    25.06.2018 - 02:21
Фото: Гізер Ноєрт (Depatment of state)
Фото: Гізер Ноєрт (Depatment of state)

У США закликали звільнити засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"

У Державному департаменті США закликали Росію припинити кампанію проти кримських татар в окупованому нею Криму. Про це заявила офіційний представник Держдепу Гізер Ноєрт у Twitter.

"Росія має припинити кампанію проти кримських татар в окупованому Криму і звільнити всіх, хто був ув'язнений за протидію окупації", - написала Ноєрт.

Представник Держдепу закликала звільнити, зокрема, засуджених у Росії у "справі Хізб ут-Тахрір" жителів Криму Рустема Ваїтова, Нурі Примова, Руслана Зейтуллаєва і Ферата Сайфуллаєва.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремних термінів чотирьох кримських татар у справі про їхню нібито участь у екстремістській ісламській організації "Хізб ут-Тахрір".

Руслана Зейтуллаєва з Севастополя, якого звинуватили в організації осередку "Хізб ут-Тахрір", засудили до 7 років колонії загального режиму. Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов отримали по п'ять років виправної колонії.

20 червня 2018 року Раїме Примова, мати політв'язня Нурі Примова, оголосила голодування.

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Теги публікації: Крим, Госдеп, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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