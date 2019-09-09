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Фігурант справи "кримських диверсантів" попросив Путіна про помилування

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 16:14
Фігурант справи "кримських диверсантів" попросив Путіна про помилування
Фото: Андрій Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Захтей написав прохання для участі в наступних обмінах полоненими

Український політв'язень, фігурант так званої справи "кримських диверсантів" Андрій Захтей, якого не включили до списків на обмін полоненими 7 вересня, попросив президента Росії Володимира Путіна про помилування. Про це повідомила його дружина Оксана, передають "Крим. Реалії".

За її словами, Захтей написав прохання про помилування, коли дізнався, що його не включили в списки на обмін полоненими 7 вересня.

"Про рішення Андрія написати лист з проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист вже відправлено. Це не просте рішення, Андрій його прийняв після того, як дізнався, що його немає в списках на обмін", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Захтея помістили в карцер Сімферопольської колонії №1.

Українця засудили до 6 з половиною років колонії після того, як його визнали його нібито винним у підготовці диверсії, незаконному обігу зброї або боєприпасів, а також у підробці, виготовленні або збуті підроблених документів.

Українська сторона стверджувала, що його викрали разом з Євгеном Пановим, викрали у серпні 2016 року, після чого вивезли в Крим, де їм також інкримінували роботу на українську розвідку.

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