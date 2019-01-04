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Осужденного в Крыму по делу "украинских диверсантов" Захтея поместили в карцер

Новости » Происшествия    04.01.2019 - 19:50
Осужденного в Крыму по делу "украинских диверсантов" Захтея поместили в карцер
Фото: Андрей Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Захтея поместили в карцер предположительно вчера в первой половине дня

Осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея поместили в карцер Симферопольской колонии №1. Об заявила его жена Оксана Захтей, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Она сообщила, что Захтея поместили в карцер предположительно вчера в первой половине дня.

"Точной информации о причине его перевода в карцер и насколько долго он там будет находится - у меня пока нет. О том, что у него были в последнее время какие-то дисциплинарные взыскания или нарушения, Андрей мне также не сообщал. Но мне известно, что пару недель назад ему угрожали: мол отправишься в карцер, как минимум на 15 дней. С чем были связаны эти угрозы, мне тоже не известно", - рассказал она.

Ранее сообщалось, что "суд" в аннексированном Крыму приговорил Захтея к 6 с половиной годам колонии. Оккупационные власти признали его якобы виновным в подготовке диверсии, незаконном обороте оружия или боеприпасов, а также в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Захтея задержали на полуострове в августе 2016 года. Украинская сторона утверждала, что его похитили вместе с другим украинцем Евгением Пановым, после чего вывезли в Крым, где им, кроме всего прочего, инкриминировали якобы работу на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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