Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку

Фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку

Фигурант так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" со второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку из-за плохих условий содержания в СИЗО. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook со ссылкой на адвоката Адилов Людмилу Тюренкова.

По его слова, активист держит голодовку с 20 августа.

По словам Наумлюка, фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО № 1, жаловались на условия содержания и обращались к руководству изолятора с требованием их улучшить. Адилова перевели в другую камеру с еще худшими условиями.

При этом политзаключенный пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали.

Напомним, в России Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения второй Симферопольской группе по делу "Хизб ут-Тахрир". Заседание суда состоялось в понедельник, 12 августа, в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова.