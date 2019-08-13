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Ростовский суд продлил арест участникам организации "Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество    13.08.2019 - 01:40
Ростовский суд продлил арест участникам организации "Хизб ут-Тахрир"
Фото: полиция выводит фигурантов дела из зала суда (facebook.com/crimeansolidarity)

Еще пять участников организации останутся в СИЗО до 15 ноября

В России Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения второй Симферопольской группе по делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную группу "Крымская солидарность".

Заседание суда состоялось в понедельник, 12 августа, в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года", - отметили правозащитники.

 

Фото: полиция выводит фигурантов дела из зала суда (facebook.com/crimeansolidarity)

Напомним, 6 августа в оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю Верховный суд продлил арест пятерым фигурантам второго, бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Они останутся в СИЗО еще на 30 дней.

Отметим, ФСБ России открыла уголовное дело по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) в отношении участников организации "Хизб ут-Тахрир". Организация является религиозной общиной, однако российские власти Крыма внесли ее в список террористических группировок.

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Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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