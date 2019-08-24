Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив сухе голодування

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Кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування

Фігурант так звано] "справи Хізб ут-Тахрір" з другої сімферопольської групи, кримськотатарську активіст Білял Аділов оголосив суху голодовку через погані умов утримання в СІЗО. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк Facebook з посиланням на адвоката Аділов Людмилу Тюренкова.

За його слова, активіст тримає голодування з 20 серпня.

За словами Наумлюка, фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір", які знаходяться в ростовському СІЗО № 1, скаржилися на умови утримання і зверталися до керівництва ізолятора з вимогою їх поліпшити. Адилова перевели в іншу камеру ще з гіршими умовами.

При цьому політв'язень намагався привернути увагу конвою, але співробітники СІЗО не відреагували.

Нагадаємо, в Росії Кіровський районний суд Ростова-на-Дону продовжив запобіжний захід другий Сімферопольської групі по справі "Хізб ут-Тахрір". Засідання суду відбулося в понеділок, 12 серпня, у відношенні Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Біляла Адилова.