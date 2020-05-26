Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" находится в критическом состоянии, - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала отпустить из-под стражи украинского политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова. Крымский татарин имеет критическое состояние здоровья.

Об этом Денисова написала в Facebook.

По ее словам, Гафаров имеет вторую группы инвалидности и уже более года незаконно содержится в СИЗО города Севастополь (Крым).

"Из-за имеющихся хронических заболеваний и появление нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления (Гафаров - ред.) не может содержаться в условиях места несвободы. Ведь в пенитенциарных учреждениях не обеспечивают Джемилю Гафарову проведения ни одного медицинского обследования и не придают надлежащей медицинской помощи", - отметила Денисова.

Омбудсмен призвала изменить меру пресечения политзаключенному и освободить его из-под стражи на основании статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

"На этом основании безотлагательно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием ходатайствовать перед правоохранительными органами России об отмене меры - содержание под стражей. Кроме того, требую принять меры по предоставлению надлежащего медико-санитарного обеспечения гражданину Украины…", - сообщила Денисова.

Напомним, 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму российские спецслужбы провели массовые обыски и аресты в домах крымских татар, среди задержанных тогда был и Джемиль Гафаров, которого обвиняют в участии деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Также РБК-Украина писало, что в феврале 2020 года Джемиль Гафаров получил документальное подтверждение второй группы инвалидности.