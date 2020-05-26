Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" знаходиться у критичному стані, - Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова закликала відпустити з-під варти українського політв'язня у справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафарова. Кримський татарин має критичний стан здоров'я.

Про це Денісова написала в Facebook.

За її словами, Гафаров має другу групу інвалідності і вже більше року незаконно утримується в СІЗО міста Севастополь (Крим).

"З-за наявних хронічних захворювань і поява нестерпної болі в області грудної клітини, нирок і постійного високого тиску (Гафаров - ред.) не може міститися в умовах місця несвободи. Адже в пенітенціарних установах не забезпечують Джемилю Гафарову проведення жодного медичного обстеження та не надають належної медичної допомоги", - зазначила Денісова.

Омбудсмен закликала змінити запобіжний захід політв'язню і звільнити його з-під варти на підставі статті 110 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації".

"На цій підставі невідкладно звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковой з вимогою порушити клопотання перед правоохоронними органами Росії про скасування заходів - утримання під вартою. Крім того, вимагаю вжити заходів щодо надання належного медико-санітарного забезпечення громадянина України...", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року в окупованому Криму російські спецслужби провели масові обшуки та арешти в будинках кримських татар, серед затриманих тоді був і Джеміль Гафаров, якого звинувачують в участі діяльності забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

Також РБК-Україна писало, що у лютому 2020 року Джеміль Гафаров отримав документальне підтвердження другої групи інвалідності.