Стали известны имена задержанных в Крыму крымских татар

Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

В оккупированном Крыму 27 марта провели обыски в домах крымскотатарских активистов

Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщила имена и места содержаний под стражей всех крымскотатарских активистов, которые были арестованы в ходе массовых обысков 27 марта в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

В списке фигурируют Тофик Абдулгазиев, Алим Каримов, Яшар Муединов и Иззет Абдуллаев, которые находятся в городе Шахты на территории России в СИЗО №4. Всех их обвиняют по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Владлен Абдулкадыров, Билял Адилов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Сервет Газиев, Сейтвели Сейтнабдиев и Рустем Шейхалиев, которые находятся в российском городе Ростове-на-Дону в СИЗО №1. Все, кроме Фархода Базарова, обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Базаров - по части 1 той же статьи (организация деятельности террористической организации).

Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Сейран Муртаза и Рустем Сейтхалилов, которые пребывает в российском Таганроге в СИЗО №2. Всех их обвиняют по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Шабан Умеров и Руслан Сулейманов, которые пребывают в Ростове-на-Дону в СИЗО №4. Все обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации).

Джемиль Гафаров, Эрфан Османов и Асан Яников, которые находятся также в Ростове-на-Дону в СИЗО №5. Всех их обвиняют по части 2 статьи 205.5 УК России.

Напомним, сотрудники ФСБ 27 марта провели в оккупированном Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму.

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.