Figma начала замораживать корпоративные аккаунты россиян

Согласно санкциям США и ЕС, Figma начала замораживать аккаунты компаний. Пока неизвестно, будут ли возвращаться средства за проплаченную подписку.

"Война Путина с Украиной - это атака на демократические ценности, лежащие в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех", - пишет пресс-служба компании.

Отметим, что Figma - это сервис для графических дизайнеров и дизайнеров интерфейсов. Только в 2020 году количество пользователей платформы превысило 1 млн.