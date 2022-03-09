UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Figma начала замораживать корпоративные аккаунты россиян

Автор: Сергей Пышкин

Сервис для графических дизайнеров Figma заявил о блокировке корпоративных аккаунтов России. Также он приостанавливает все продажи на территории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Figma.

Согласно санкциям США и ЕС, Figma начала замораживать аккаунты компаний. Пока неизвестно, будут ли возвращаться средства за проплаченную подписку.

"Война Путина с Украиной - это атака на демократические ценности, лежащие в основе концепции Figma: сделать дизайн доступным для всех", - пишет пресс-служба компании.

Отметим, что Figma - это сервис для графических дизайнеров и дизайнеров интерфейсов. Только в 2020 году количество пользователей платформы превысило 1 млн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания AMD приостанавливает продажу и распространение своей продукции на территории России и Беларуси.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина