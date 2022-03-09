Figma почала заморожувати корпоративні акаунти росіян

Відповідно до санкцій США й ЄС, Figma почала заморожувати акаунти компаній. Наразі невідомо, чи повертатимуться кошти за проплачену підписку.

"Війна Путіна з Україною - це атака на демократичні цінності, що лежать в основі концепції Figma: зробити дизайн доступним для всіх", - пише пресслужба компанії.

Відзначимо, що Figma - це сервіс для графічних дизайнерів та дизайнерів інтерфейсів. Лише у 2020 році кількість користувачів платформи перевищила 1 млн.