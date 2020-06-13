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ФИФА ввела новое правило относительно трансферов футболистов

Новости » Спорт     13.06.2020 - 08:47
ФИФА ввела новое правило относительно трансферов футболистов
Фото: ФИФА (facebook.com/fifa)

Теперь игроки смогут играть за 3 разных клуба в течение сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам играть в течение одного сезона за три разных клуба. Это связано с коронакризисом.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Это нововведение будет действовать 1,5 года.

"Во избежание каких-либо опасений, связанных с безработными игроками, футболистам разрешается регистрироваться максимум в трех клубах, дается право играть в официальных матчах за три клуба в течение одного сезона", - говорится в сообщении. Решение принято в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Сообщается, что такое нововведение будет действовать в концовке сезона-2019/20 и в сезоне 2020-2021.

Отметим, в обычном регламенте ФИФА в одной национальной федерации игрок может быть заявлен только в двух клубах в течение календарного года.

Напомним, ранее ФИФА решила не определять лучшего футболиста сезона-2019/20.

Кроме того, ранее в ФИФА призывали остановить весь футбол в мире до сентября.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ФИФАФутбол
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