ФІФА ввела нове правило щодо трансферів футболістів

Тепер гравці зможуть грати за 3 різних клуби протягом сезону
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) тимчасово дозволила гравцям грати протягом одного сезону за три різних клуби. Це пов'язано з коронакризою.
Про це повідомляє прес-служба ФІФА.
Це нововведення буде діяти 1,5 роки.
"Щоб уникнути будь-яких побоювань, пов'язаних з безробітними гравцями, футболістам дозволяється реєструватися максимум у трьох клубах, дається право грати в офіційних матчах за три клуби протягом одного сезону", - йдеться в повідомленні. Рішення ухвалено у зв'язку з наслідками пандемії коронавірусу.
Повідомляється, що таке нововведення буде діяти в кінцівці сезону-2019/20 і у сезоні 2020-2021.
Відзначимо, у звичайному регламенті ФІФА в одній національної федерації гравець може бути заявлений тільки у двох клубах протягом календарного року.
Нагадаємо, раніше ФІФА вирішила не визначати кращого футболіста сезону-2019/20.
Крім того, раніше ФІФА закликали зупинити весь футбол у світі до вересня.
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Автор: Максим Зайченко