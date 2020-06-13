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ФІФА ввела нове правило щодо трансферів футболістів

Новини » Спорт     13.06.2020 - 08:47
ФІФА ввела нове правило щодо трансферів футболістів
Фото: ФІФА (facebook.com/fifa)

Тепер гравці зможуть грати за 3 різних клуби протягом сезону

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) тимчасово дозволила гравцям грати протягом одного сезону за три різних клуби. Це пов'язано з коронакризою.

Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Це нововведення буде діяти 1,5 роки.

"Щоб уникнути будь-яких побоювань, пов'язаних з безробітними гравцями, футболістам дозволяється реєструватися максимум у трьох клубах, дається право грати в офіційних матчах за три клуби протягом одного сезону", - йдеться в повідомленні. Рішення ухвалено у зв'язку з наслідками пандемії коронавірусу.

Повідомляється, що таке нововведення буде діяти в кінцівці сезону-2019/20 і у сезоні 2020-2021.

Відзначимо, у звичайному регламенті ФІФА в одній національної федерації гравець може бути заявлений тільки у двох клубах протягом календарного року.

Нагадаємо, раніше ФІФА вирішила не визначати кращого футболіста сезону-2019/20.

Крім того, раніше ФІФА закликали зупинити весь футбол у світі до вересня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ФІФАФутбол
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