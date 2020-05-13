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ФИФА решила не определять лучшего футболиста сезона-2019/20

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 11:50
ФИФА решила не определять лучшего футболиста сезона-2019/20
Иллюстративное фото (fifa.com)

ФИФА откажется определять лучшего футболиста этого года из-за пандемии

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за пандемии коронавируса решила не определять лучшего футболиста сезона-2019/20. Об этом пишет испанское издание Marca.

Сообщается, что ежегодная церемония The Best FIFA Football Awards, которая была запланирована на сентябрь, будет отменена. Отметим, на этой церемонии вручаются награды лучшему футболисту сезона, тренерам мужских и женских команд, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру и т.д.

Отметим, в прошлом году звание лучшего футболиста досталось Лионелю Месси ("Барселона").

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА готовит документ с медицинскими рекомендациями для доигровки футбольного сезона-2019/20, который приостановлен из-за пандемии. Ожидается, что командам предложат проводить до пяти изменений за игру, о чем ранее просила Федерация футбола Англии.

При этом глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Оге считает, что большой футбол должен вернуться не раньше 1 сентября. По его мнению, для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что невыполнимо в условиях социальной дистанции.

Теги Новости Украины ФИФАФутбол
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