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В ФИФА призвали остановить весь футбол в мире до сентября

Новости » Спорт     29.04.2020 - 15:19
В ФИФА призвали остановить весь футбол в мире до сентября
Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/fifa)

Для полноценной игры необходим полный контакт футболистов

Председатель Медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Оге считает, что большой футбол должен вернуться не раньше 1 сентября. Функционера цитирует Sky Sports.

По его мнению, для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.

"Мы должны быть реалистами. Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях", - сказал он.

Ранее стало известно, что Франция запретила проведение всех спортивных соревнований в стране до сентября, что повлекло досрочное завершение национального чемпионата. Также решение о досрочном завершении соревнований приняли в Нидерландах.

В свою очередь, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настойчиво советует странам доиграть внутренние чемпионаты, дающие право на выступление в еврокубках. Если соревнования завершить невозможно, УЕФА допустит клубы для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21 на основании спортивного принципа.

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