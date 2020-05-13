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ФІФА вирішила не визначати кращого футболіста сезону-2019/20

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 11:50
ФІФА вирішила не визначати кращого футболіста сезону-2019/20
Ілюстративне фото (fifa.com)

ФІФА відмовиться визначати кращого футболіста цього року через пандемію

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) через пандемію коронавірусу вирішила не визначати кращого футболіста сезону-2019/20. Про це пише іспанське видання Marca.

Повідомляється, що щорічну церемонію The Best FIFA Football Awards, яка була запланована на вересень, буде скасовано. Зазначимо, на цій церемонії дають нагороди найкращому футболісту сезону, тренерам чоловічих і жіночих команд, автору кращого гола, фанатам, приз за чесну гру і т. д.

Зазначимо, в минулому році звання кращого футболіста дісталася Ліонелю Мессі ("Барселона").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФІФА готує документ з медичними рекомендаціями для догравання футбольного сезону-2019/20, який призупинено через пандемію. Очікується, що командам запропонують проводити до п'яти змін за матч, про що раніше просила Федерація футболу Англії.

При цьому голова медичного комітету ФІФА Мішель Д ' Оге вважає, що великий футбол має повернутися не раніше 1 вересня. На його думку, для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів, що нездійсненно в умовах соціальної дистанції.

Теги Новини України ФІФАФутбол
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