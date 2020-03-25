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ФИФА может продлить трансферное окно из-за коронавируса

Новости » Спорт     25.03.2020 - 09:38
ФИФА может продлить трансферное окно из-за коронавируса
Фото: летнее трансферное окно могут продлить до января (fifa.com)

Этот вопрос организация вскоре обсудит с клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

В ближайшее время представители организации обсудят этот вопрос с клубами, которым необходимо будет восстановиться финансово после приостановки соревнований. Ожидается, что расходы клубов из-за пандемии сократятся и они не будут готовы тратить средства на дорогостоящие трансферы.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси.

Ранее УЕФА на неопределенный срок отложил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еврокубковые матчи продолжатся только после того, как улучшится эпидемиологическая ситуация. Также финалы ЛЧ и ЛЕ, изначально запланированные на май 2020 года, перенесены. Решение о новых датах пока не принято.

Также на год был перенесен чемпионат Европы-2020. Турнир пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

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