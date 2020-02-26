ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ФИФА предложили отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Новости » Спорт     26.02.2020 - 12:43
В ФИФА предложили отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
Фото: Арсен Венгер (fifa.com)

С таким предложением выступил легендарный Арсен Венгер

Бывший многолетний главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, выступил против правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Об этом пишет Mirror.

По мнению Венгера, пропущенный от выездной команды гол - это огромная помеха, если проводишь первый матч дома.

"Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов. Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением", - сказал Венгер в эфире beIN Sports.

Также француз отметил, что теперь это правило ничем не обосновано. Венгер подчеркнул, что оно было введено в ту пору, когда поля еще были плохими, а телевидение не было так развито.

Правило выездного гола впервые было опробовано на Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966. Оно было введено для того, чтобы сделать двухматчевые противостояния более динамичным. Согласно этому правилу, при равенстве голов после двух игр каждый мяч, забитый командами на выезде, считаются за два.

Напомним, специалист возглавлял лондонский "Арсенал" на протяжении 22 лет.

ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини Игрок "Барселоны" стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов
Новости Украины ФИФАотменаАрсен Венгерправила
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь