В ФИФА предложили отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Фото: Арсен Венгер (fifa.com)

С таким предложением выступил легендарный Арсен Венгер

Бывший многолетний главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, выступил против правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Об этом пишет Mirror.

По мнению Венгера, пропущенный от выездной команды гол - это огромная помеха, если проводишь первый матч дома.

"Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов. Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением", - сказал Венгер в эфире beIN Sports.

Также француз отметил, что теперь это правило ничем не обосновано. Венгер подчеркнул, что оно было введено в ту пору, когда поля еще были плохими, а телевидение не было так развито.

Правило выездного гола впервые было опробовано на Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966. Оно было введено для того, чтобы сделать двухматчевые противостояния более динамичным. Согласно этому правилу, при равенстве голов после двух игр каждый мяч, забитый командами на выезде, считаются за два.

Напомним, специалист возглавлял лондонский "Арсенал" на протяжении 22 лет.