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ФИФА предложила ввести пятую замену в качестве временной меры

Новости » Спорт     27.04.2020 - 15:41
ФИФА предложила ввести пятую замену в качестве временной меры
Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/fifa)

Ротация снизит нагрузки на футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) может увеличить число замен в одном матче с трех до пяти в качестве временной меры на турнирах, которые возобновятся после паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет сообщает Reuters.

Ожидается, что после возобновления чемпионаты придется проводить в сжатые сроки. Чтобы снизить нагрузку на футболистов, предлагается временно ввести пять замен в одном матче.

Командам для проведения замен будет предоставлено три слота во время матча, плюс перерыв между таймами. Это позволит избежать ненужных задержек времени из-за дополнительных смен игроков.

Предложение ФИФА должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), окончательное решение остается за организаторами турниров.

Ранее появилась информация, что пять замен в матче могут ввести в английской Премьер-лиге (АПЛ) после возобновления чемпионата.

Напомним, ФИФА также рассматривает возможность введения третьего трансферного окна.

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