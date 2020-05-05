ФІФА представить рекомендації для відновлення сезону

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Відповідний документ опублікують наступного тижня

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) готує документ з медичними рекомендаціями для догравання сезону-2019/20, зупиненого через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, відповідний документ буде опублікований вже наступного тижня. Виконання прописаних медичних вказівок щодо цього документу буде наполегливо рекомендовано, але необов'язково.

Зокрема, командам запропонують проводити до п'яти змін за гру. Про подібне нововведення організацію попросила англійська Федерація футболу.

Водночас, ФІФА категорично проти скорочення часу тривалості матчу. В організації вважають, що це спотворить суть і дух футболу.

Пропозиція ФІФА повинна буде затвердити Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), що займається регулюванням правил гри в футбол. Чи будуть ці нововведення тимчасовими - наразі невідомо.

Провідні європейські футбольні турніри були перервані через пандемію коронавірусу. Чемпіонат Франції згодом був завершений достроково. Очікується, що завтра буде отримано дозвіл відновити матчі Бундесліги з 15 травня.