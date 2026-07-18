ФІФА пояснили, чи будуть переносити фінал ЧС-2026 через дим від пожеж

Чи обговорювали перенесення матчу

За словами обізнаних джерел, ФІФА не має планів переносити фінальний матч. Були неформальні перемовини щодо ситуації з лісовими пожежами за участю ФІФА та Ендрю Джуліані, керівника робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу, однак жодної масштабної офіційної зустрічі щодо цього наразі не заплановано.

Де і коли відбудеться фінал

Матч між Іспанією та Аргентиною розпочнеться о 15:00 на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, розрахованому на 80 000 глядачів. Представники Національної метеослужби перебувають у командному центрі ФІФА в Маямі протягом усього турніру й продовжуватимуть стежити за погодою.

Що кажуть синоптики

Дим у Нью-Йорку, ймовірно, погіршиться в суботу, однак до неділі більша його частина розсіється - про це заявив старший прогнозист Центру прогнозування погоди США Боб Оравец.

"Неділя не буде жахливою для чемпіонату світу. Все, що ми бачимо, свідчить про те, що дим розсіється саме в неділю", - сказав він.

Чому виникла проблема з димом

Спекотніші та сухіші умови, спричинені зміною клімату, викликали сотні лісових пожеж у Канаді, які й спрямовують небезпечні шлейфи диму через увесь континент.