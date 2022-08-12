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ФИФА перенесла старт ЧМ-2022: неожиданная причина

Фото: Сборная Катара уйдет в бой первой (twitter.com/QFA_EN)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола сместила дату первого поединка чемпионата мира-2022. Мундиаль в Катаре начнется на день раньше – 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Церемония открытия и первый матч ЧМ-2022 состоятся 20 ноября на стадионе "Аль-Бейт" в Дохе. Турнир откроют поединком сборных Катара и Эквадора. Раньше начинать форум должны были сенегальцы с нидерландцами.

В предыдущем варианте календаря Мундиаля матч хозяев был только третьим. Однако функционеры ФИФА решили сохранить традицию, когда на первый поединок выходит сборная-хозяин. Зато матч Сенегал – Нидерланды состоится 21 ноября.

Ранее ФИФА расширила заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 футболистов. Тем временем в предварительные списки национальных команд можно вносить 55 исполнителей. Раньше эта цифра была равна 35-ти.

На этой неделе сборная Бразилии представила форму на Мундиаль в Катаре. Новый игровой комплект пентакампеонов вдохновлен ягуаром. Техническим партнером команды является американская компания Nike.

К слову, ранее ФИФА анонсировала использование системы полуавтоматического определения офсайдов на ЧМ-2022.

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ФИФАЧМ-2022