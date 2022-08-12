RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ФІФА перенесла старт ЧС-2022: несподівана причина

Фото: Збірна Катару піде в бій першою (twitter.com/QFA_EN)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу змістила дату першого поєдинку чемпіонату світу-2022. Мундіаль у Катарі розпочнеться на день раніше – 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Церемонія відкриття і перший матч ЧС-2022 відбудуться 20 листопада на стадіоні "Аль-Бейт" у Досі. Турнір відкриють поєдинком збірних Катару та Еквадору. Раніше розпочинати форум мали сенегальці з нідерландцями.

У попередньому варіанті календаря Мундіалю матч господарів був лише третім. Однак, функціонери ФІФА вирішила зберегти традицію, коли на перший поєдинок виходить збірна-господар. Натомість матч Сенегал – Нідерланди відбудеться 21 листопада.

Раніше ФІФА розширила заявки збірних на ЧС-2022 до 26-ти футболістів. Тим часом до попередніх списків національних команд можна вносити 55 виконавців. Раніше ця цифра була рівні 35-ти.

Цього тижня збірна Бразилії презентувала форму на Мундіаль у Катарі. Новий ігровий комплект пентакампеонів натхненний ягуаром. Технічним партнером команди є американська компанія Nike.

До слова, раніше ФІФА анонсувала використання системи напівавтоматичного визначення офсайдів на ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФАЧМ-2022