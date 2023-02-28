ФІФА обрала найкращого гравця за підсумками 2022 року

Агрентинський нападник обійшов у голосуванні французів Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе.

Варто зазначити, що у 2022 році Мессі разом зі збірною Агрентини здобув перемогу на Мундіалі в Катарі.

Окрім цього, Лео виграв Лігу 1 у складі ПСЖ, а також забив 25 голів і зробив 29 асистів.