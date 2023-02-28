ФИФА выбрала лучшего игрока по итогам 2022 года

Международная федерация футбольных ассоциаций избрала действующего чемпиона мира Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на церемонию The Best FIFA Football Awards, которая прошла в Париже 27 февраля.
Агрентинский нападающий обошел в голосовании французов Карима Бензема и Килиана Мбаппе.
Стоит отметить, что в 2022 году Месси вместе со сборной Агрентины одержал победу на Мундиале в Катаре.
Кроме этого, Лео выиграл Лигу 1 в составе ПСЖ, а также забил 25 голов и сделал 29 ассистов.
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