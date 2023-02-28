ФИФА выбрала лучшего игрока по итогам 2022 года

Агрентинский нападающий обошел в голосовании французов Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

Стоит отметить, что в 2022 году Месси вместе со сборной Агрентины одержал победу на Мундиале в Катаре.

Кроме этого, Лео выиграл Лигу 1 в составе ПСЖ, а также забил 25 голов и сделал 29 ассистов.