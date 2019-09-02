ФИФА назвала тройку претендентов на звание игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала тройку претендентов на приз The Best лучшему футболисту года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

В список номинантов традиционно вошли форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. К ним присоединился защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Эти же игроки были номинированы на приз лучшему игроку сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Награда досталась голландскому игроку.

В прошлом году лучшим игроком года по версии ФИФА стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Официальное оглашение победителя 2019 года состоится 23 сентября в оперном театре La Scala в Милане (Италия).

Ранее сообщалось, что Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А.

Игрок года ФИФА - ежегодная футбольная награда, которая вручается с 1991 года. С 2010 по 2015 год лучшему футболисту года вручалась награда "Золотой мяч ФИФА", созданная в результате объединения наград "Игрок года ФИФА" и "Золотой мяч" (France Football). В 2016 году ФИФА и французское издание прекратили сотрудничество, и награды за 2016 год снова начали вручаться раздельно.