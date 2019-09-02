ФІФА назвала трійку претендентів на звання гравця року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала трійку претендентів на приз The Best найкращому футболістові року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

У список номінантів традиційно увійшли форвард "Барселони" Ліонель Мессі і нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду. До них приєднався захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк.

Ці ж гравці були номіновані на приз кращому гравцеві сезону 2018/19 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Нагорода дісталася голландському гравцеві.

У минулому році кращим гравцем року за версією ФІФА став півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч.

Офіційне оголошення переможця 2019 року відбудеться 23 вересня в оперному театрі La Scala в Мілані (Італія).

Раніше повідомлялося, що Роналду відмовився носити значок кращого гравця Серії А.

Гравець року ФІФА - щорічна футбольна нагорода, яка вручається з 1991 року. З 2010 по 2015 рік найкращому футболістові року вручалася нагорода "Золотий м'яч ФІФА", створена в результаті об'єднання нагород "Гравець року ФІФА" і "Золотий м'яч" (France Football). У 2016 році ФІФА і французьке видання припинили співпрацю, і нагороди за 2016 рік знову почали вручатися окремо.