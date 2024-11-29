ФІФА назвала суперників, з якими не гратиме Україна у відборі до чемпіонату світу-2026

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала розподіл європейських збірних по кошиках під час жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

До першого кошика потрапили 8 чвертьфіналістів Ліги націй УЄФА сезону 2024/25. Інші кошики були сформовані на основі оновленого рейтингу ФІФА, оприлюдненого 28 листопада.

Збірна України розташувалась у рейтингу на 25-му місці. Таким чином, "синьо-жовті" під час жеребкування будуть у другому кошику. Це означає, що вони не зіграють у відборі з іншими 11 командами, які також потрапили до нього.

Розподіл європейських збірних при жеребкуванні відбору ЧС-2026

Перший кошик: Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія

Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія Другий кошик: Швеція, Україна , Туреччина, Уельс, Угорщина, Сербія, Польща, Румунія, Греція, Словаччина, Чехія, Норвегія.

Швеція, , Туреччина, Уельс, Угорщина, Сербія, Польща, Румунія, Греція, Словаччина, Чехія, Норвегія. Третій кошик: Шотландія, Словенія, Ірландія, Албанія, Північна Македонія, Грузія, Фінляндія, Ісландія, Північна Ірландія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Ізраїль.

Шотландія, Словенія, Ірландія, Албанія, Північна Македонія, Грузія, Фінляндія, Ісландія, Північна Ірландія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Ізраїль. Четвертий кошик : Болгарія, Люксембург, Білорусь, Косово, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Фарерські острови, Латвія, Литва.

: Болгарія, Люксембург, Білорусь, Косово, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Фарерські острови, Латвія, Литва. П'ятий кошик: Молдова, Мальта, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн, Сан-Марино.

Жеребкування відбудеться 13 грудня 2024 року. 54 збірні розподілять на 12 груп по 4-5 команд. На Мундіаль зможуть потрапити лише 16 європейських збірних: 12 переможців груп та ще 4 – шляхом плей-офф, який пройде у форматі "фіналу чотирьох". До 12-ти команд, які посядуть другі місця в групах приєднаються 4 переможці груп Ліги націй, які при цьому не посіли перше чи друге місце в групі кваліфікації.

Учасники ЧС-2026: що відомо

Турнір пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Участь у фінальній частині братимуть 48 збірних.

Розподіл по регіональним конфедераціям: