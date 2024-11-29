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ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

Пятница 29 ноября 2024 20:35
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ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026 Фото: На "Метлайф Стедиум" состоится финал ЧМ-2026 (x.com/metlifestadium)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала распределение европейских сборных по корзинам во время жеребьевки квалификации к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В первую корзину попали 8 четвертьфиналистов Лиги наций УЕФА сезона 2024/25. Остальные корзины были сформированы на основе обновленного рейтинга ФИФА, обнародованного 28 ноября.

Сборная Украины расположилась в рейтинге на 25 месте. Таким образом, "сине-желтые" во время жеребьевки будут во второй корзине. Это значит, что они не сыграют в отборе с другими 11 командами, также попавшими в него.

Распределение европейских сборных при жеребьевке отбора ЧМ-2026

  • Первая корзина: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия
  • Вторая корзина: Швеция, Украина , Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.
  • Третья корзина: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.
  • Четвертая корзина : Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.
  • Пятая корзина: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьевка состоится 13 декабря 2024 года. 54 сборных распределят на 12 групп по 4-5 команд. На Мундиаль смогут попасть только 16 европейских сборных: 12 победителей групп и еще 4 – путём плей-офф, который пройдет в формате "финала четырех". К 12-ти командам, которые займут вторые места в группах, присоединятся 4 победителя групп Лиги наций, которые при этом не заняли первое или второе место в группе квалификации.

ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

Участники ЧМ-2026: что известно

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части примут 48 сборных.

Распределение по региональным конфедерациям:

  • Европа – 16 участников
  • Африка – 9
  • Азия – 8
  • Южная Америка – 6
  • Северная Америка – 6
  • Океания – 1
  • Межконтинентальный плей-офф – 2

Ранее Украина отпустила конкурента и получила нового преследователя в таблице коэффициентов УЕФА.

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