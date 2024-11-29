Україна відпустила конкурента та отримала нового переслідувача в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa .

У чергових матча Ліги чемпіонів та Ліги Європи обидва вітчизняні представники зазнали поразок. "Шахтар" поступився нідерландському ПСВ (2:3), а "Динамо" – чеській "Вікторії" (1:2).

Натомість команди Сербії, яка перебуває на сходинку вище, зіграли вдало. "Црвена Звезда" перемогла в ЛЧ німецький "Штутгарт" (5:1), а "Бачка-Топола" в Лізі конференцій завершила внічию матч зі швейцарським "Санкт-Галленом" (2:2). Після цього відставання України від балканців збільшилось. Наша країна має коефіцієнт 23.400, тоді як серби – 24.675.

На 22-у сходинку, яке до цього займала Угорщина, піднялася Швеція. Скандинави, які зберегли в євротурнірах трьох представників з чотирьох, що стартували, відстають від України на 1.4 очка.

У сезоні 2024/25 українські клуби заробили 2.6 пункта. "Шахтар" за потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів отримав шість очок, принісши країні 1.6 бала. Ще 0.4 "гірники" отримали за перемогу над "Янг Бойз" та 0.2 – за нічию з італійською "Болоньєю".

"Динамо" в кваліфікації ЛЧ, двічі обігравши сербський "Партизан", заробило два очки, що принесло країні 0.4 бали. Ще стільки ж додали нічия та перемога над шотландським "Рейнджерсом", а також мирова із австрійським "Зальцбургом".

21-ша позиція передбачає для України чотири квоти в єврокубках на сезон 2026/27. Одна команда стартуватиме в Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. Одна – в першому колі кваліфікації Ліги Європи. Ще два представники отримають шанс пробитися до основного турніру Ліги конференцій з першого та другого кваліфікаційних раундів.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє номінально домашній поєдинок проти мюнхенської "Баварії" (10 грудня). А "Динамо" в Іспанії протистоятиме "Реал Сосьєдаду" (12 грудня).