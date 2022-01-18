ФИФА аннулировала желтые карточки в отборе к ЧМ-2022: что это значит для сборной Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) аннулировала желтые карточки футболистов национальных команд перед стыковыми матчами отбора на Чемпионат мира - 2022. Из них шесть - у сборной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По информации СМИ, в общем количестве желтые карточки были аннулированы у 107 футболистов. Таким образом, все они смогут принять участие в полуфинальных стыковых матчах.
Впрочем, игроки, которые в последнем туре группового этапа отбора ЧМ-2022 получили две желтые карточки в одном матче, остаются дисквалифицированы на полуфинал "стыков".
Вместе с тем соответствующее решение касается и сборной Украины, поскольку перед полуфинальным стыковым матчем с Шотландией (24 марта, Глазго) под угрозой дисквалификации находились сразу шесть игроков сборной, а именно:
Теперь желтые карточки всех этих футболистов аннулированы.
Напомним, Украина в последнем туре смогла пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2022. "Желто-синие" в решающем матче обыграли Боснию и Герцеговину 2:0, тогда как Франция с таким же счетом одолела Финляндию, шедшую в последний тур второй.
Добавим, сборная Украины полуфинал плей-офф отбора на Чемпионат мира - 2022 в Катаре проведет против Шотландии. В случае победы "желто-синие" выйдут на победителя пары Уэльс - Австрия.