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ФІФА анулювала жовті картки у відборі до ЧС-2022: що це значить для збірної України

Автор: Марія Кучерявець

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) анулювала жовті картки футболістів національних команд перед стиковими матчами відбору на Чемпіонат світу - 2022. З них шість - у збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За інформацією ЗМІ, у загальній кількості жовті картки було анульовано у 107 футболістів. Таким чином, всі вони зможуть взяти участь у півфінальних стикових матчах.

Втім, гравці, які в останньому турі групового етапу відбору ЧС-2022 отримали дві жовті картки в одному матчі, залишаються дискваліфікованими на півфінал "стиків".

Разом з тим відповідне рішення стосується і збірної України, оскільки перед півфінальним стиковим матчем із Шотландією (24 березня, Глазго) під загрозою дискваліфікації перебували одразу шестеро гравців збірної, а саме:

  • Георгій Бущан,
  • Ілля Забарний,
  • Сергій Кривцов,
  • Микола Матвієнко,
  • Едуард Соболь,
  • Андрій Ярмоленко.

Тепер жовті картки всіх цих футболістів анульовані.

Нагадаємо, Україна в останньому турі змогла пробитися до плей-офф відбору на ЧС-2022. "Жовто-сині" у вирішальному матчі обіграли Боснію та Герцеговину 2:0, тоді як Франція з таким самим рахунком здолала Фінляндію, що йшла до останнього туру другою.

Додамо, збірна України півфінал плей-офф відбору на Чемпіонат світу - 2022 в Катарі проведе проти Шотландії. У разі перемоги "жовто-сині" вийдуть на переможця пари Уельс - Австрія.

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