ФІДЕ визначилась із заміною Карлсену в матчі за титул чемпіона світу з шахів

За титул побореться китайський гросмейстер Дін Ліжень. 30-річний шахіст замінить чинного чемпіона планети Магнуса Карлсена.

У боротьбі за шахову корону зійдуться два найкращі гравці цьогорічного Турніру претендентів. Непомнящий став переможцем і мав зустрітися з чемпіоном світу. Проте, Карлсен відмовився від п'ятого захисту титулу. Норвежець не захотів зійтися за дошкою із російським шахістом "через брак мотивації".

Поєдинок Ліжень – Непомнящий відбудеться у 2023 році. Переможець матчу стане 17-м чемпіоном світу з шахів після Стейніца, Ласкера, Капабланки, Альохіна, Ейве, Ботвінніка, Смислова, Таля, Петросяна, Спаського, Фішера, Карпова, Каспарова, Крамніка, Ананда та Карлсена.

Хто такий Дін Ліжень

Китайський шахіст, отримав звання гросмейстера в 16 років.

Чемпіон Китаю з шахів (2009, 2011, 2012 рр.). Перший представник Піднебесної в історії турнірів претендентів.

Максимальний рейтинг Ліженя – 2816 пунктів (листопад-2018). Актуальний – 2811 очко (2-й у світу після Карлсена).