ФИДЕ определилась с заменой Карлсену в матче за титул чемпиона мира по шахматам

За титул будет бороться китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. 30-летний шахматист заменит действующего чемпиона планеты Магнуса Карлсена.

В борьбе за шахматную корону сойдутся два лучших игрока Турнира претендентов этого года. Непомнящий стал победителем и должен был встретиться с чемпионом мира. Тем не менее, Карлсен отказался от пятой защиты титула. Норвежец не захотел сойтись за доской с российским шахматистом "из-за нехватки мотивации".

Поединок Лижэнь – Непомнящий состоится в 2023 году. Победитель матча станет 17-м чемпионом мира по шахматам после Стейница, Ласкера, Капабланки, Алехина, Эйве, Ботвинника, Смыслова, Таля, Петросяна, Спасского, Фишера, Карпова, Каспарова, Крамника, Ананда и Карлсена.

Кто такой Дин Лижэнь

Китайский шахматист, получил звание гроссмейстера в 16 лет.

Чемпион Китая по шахматам (2009, 2011, 2012 гг.). Первый представитель Поднебесной в истории турниров соискателей.

Максимальный рейтинг Лижэня – 2816 пунктов (ноябрь-2018). Актуальный – 2811 очко (2-й в мире после Карлсена).