ФІДЕ дозволив виступи шахістам із РФ і Білорусі: є нюанс
Білоруські та російські гросмейстери зможуть виступати в турнірах 2023 року під егідою Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Представники РФ і Білорусі виступатимуть під прапором ФІДЕ до 1 січня 2024 року. Постанова стане чинною з 15 грудня. Скористатися опцією переходу під нейтральний прапор шахіст зможе лише раз упродовж найближчого року.
"Право грати під прапором ФІДЕ надається до 1 січня 2024 року, якщо не ухвалили інше рішення. Після завершення цього терміну за відсутності інших запитів гравець автоматично знову виступатиме у складі своєї федерації", – йдеться в повідомленні.
В актуальному рейтингу ФІДЕ п'ять російських гросмейстерів потрапили до топ-30. Троє з них, зокрема і обов'язковий претендент на шахову корону Ян Непомнящий, на офіційних ресурсах федерації вказані росіянами. Ще двоє – Нікіта Вітюгов і Дмітрій Андрєйкін – нейтральними шахістами.
Раніше ФІДЕ обрала заміну Карлсену в битві за титул чемпіона світу шахів. Китайський гросмейстер Дін Ліжень поборотеться за звання 17-го чемпіона планети. Його суперником стане росіянин Непомнящий.
До слова, раніше ФІДЕ переобрала росіянина Дворковича президентом організації на новий термін.
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