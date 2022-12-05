ФИДЕ разрешил выступления шахматистам из РФ и Беларуси: есть нюанс

Белорусские и российские гроссмейстеры смогут выступать в турнирах 2023 года под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Представители РФ и Беларуси будут выступать под флагом ФИДЕ до 1 января 2024 года. Постановление вступит в силу с 15 декабря. Воспользоваться опцией перехода под нейтральное знамя шахматист сможет только раз в течение ближайшего года.

"Право играть под флагом ФИДЕ предоставляется до 1 января 2024 года, если не приняли иного решения. По истечении этого срока при отсутствии других запросов игрок автоматически снова будет выступать в составе своей федерации", – говорится в сообщении.

В актуальном рейтинге ФИДЕ пять российских гроссмейстеров попали в топ-30. Три из них, в том числе и обязательный претендент на шахматную корону Ян Непомнящий, на официальных ресурсах федерации указаны россиянами. Еще двое – Никита Витюгов и Дмитрий Андрейкин – нейтральными шахматистами.

Ранее ФИДЕ выбрала замену Карлсену в битве за титул чемпиона мира шахмат. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поборется за звание 17-го чемпиона планеты. Его соперником станет россиянин Непомнящий.