ФІДЕ визначилась із заміною Карлсену в матчі за титул чемпіона світу з шахів
Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) обрала суперника для росіянина Яна Непомнящего в поєдинку за звання 17-го чемпіона світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
За титул побореться китайський гросмейстер Дін Ліжень. 30-річний шахіст замінить чинного чемпіона планети Магнуса Карлсена.
У боротьбі за шахову корону зійдуться два найкращі гравці цьогорічного Турніру претендентів. Непомнящий став переможцем і мав зустрітися з чемпіоном світу. Проте, Карлсен відмовився від п'ятого захисту титулу. Норвежець не захотів зійтися за дошкою із російським шахістом "через брак мотивації".
Поєдинок Ліжень – Непомнящий відбудеться у 2023 році. Переможець матчу стане 17-м чемпіоном світу з шахів після Стейніца, Ласкера, Капабланки, Альохіна, Ейве, Ботвінніка, Смислова, Таля, Петросяна, Спаського, Фішера, Карпова, Каспарова, Крамніка, Ананда та Карлсена.
Хто такий Дін Ліжень
Китайський шахіст, отримав звання гросмейстера в 16 років.
Чемпіон Китаю з шахів (2009, 2011, 2012 рр.). Перший представник Піднебесної в історії турнірів претендентів.
Максимальний рейтинг Ліженя – 2816 пунктів (листопад-2018). Актуальний – 2811 очко (2-й у світу після Карлсена).
FIDE is currently negotiating with two potential hosting cities for the World Championship 2022. Once one of these proposals is approved, and the location, prize fund, and exact dates are fixed, Ian Nepomniachtchi and Ding Liren will receive the contract for the match. pic.twitter.com/5w5qphASek— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 31, 2022
До слова, раніше ФІДЕ переобрала росіянина Дворковича президентом організації на новий термін.
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