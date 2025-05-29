Фідан натякнув РФ на наслідки, якщо вона "не проявить гнучкість" у мирних переговорах

Росія може опинитися в невигідному становищі в очах США, якщо не проявить гнучкість у мирних переговорах з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Як повідомляє агенство, Фідан по дорозі до Києва після візиту до Москви зробив кілька заяв щодо мирних переговорів між Україною та РФ.
Зокрема, він розповів, що у Києві обговорюватиме з українською владою нагальну потребу в припиненні вогню та позицію Туреччини. Будуть зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.
"Обидві сторони хочуть припинення вогню, але мають різні вимоги, які мають бути узгоджені. Для цього і потрібні переговори та посередництво", - зазначив глава МЗС Туреччини.
За його словами, всі відповідальні країни мають зробити кроки й "покласти руку на м'яч". США і президент Дональд Трамп також мають відіграти важливу роль.
"Україна і Європа продемонстрували гнучкість в адаптації до позиції США. Коли Росія не може проявити таку ж гнучкість, це може поставити її в невигідне становище в очах США", - наголосив Фідан.
Як зазначив міністр, у цьому процесі Туреччина має можливість виконувати багато функцій, які можна назвати посередництвом. Тому, що "це не те, що станеться зусиллями одного посередника".
Нагадаємо, що 26-27 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідував Росію. Там у нього відбулась зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, російським колегою Сергієм Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Володимиром Мединським.
ЗМІ повідомляли, що Фідан підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Києвом та Москвою.
Також вчора стало відомо, що Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
До того ж, як повідомили у МЗС Туреччини, 29-30 травня Фідан прибуде з візитом до України. До цього ЗМІ повідомляли, що візит триватиме два дні, але порядок денний невідомий.
Як повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, Фідан зустрінеться з міністром закордонних прав України Андрієм Сибігою.
"Ми розуміємо, що міністр Фідан приїжджає після свого візиту до Росії. Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити. І знову ж таки, ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю", - зазначив Тихий.
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