Фидан намекнул РФ на последствия, если она "не проявит гибкость" в мирных переговорах

Как сообщает агентство, Фидан по дороге в Киев после визита в Москву сделал несколько заявлений относительно мирных переговоров между Украиной и РФ.

В частности, он рассказал, что в Киеве будет обсуждать с украинскими властями насущную потребность в прекращении огня и позицию Турции. Будут встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

"Обе стороны хотят прекращения огня, но имеют разные требования, которые должны быть согласованы. Для этого и нужны переговоры и посредничество", - отметил глава МИД Турции.

По его словам, все ответственные страны должны сделать шаги и "положить руку на мяч". США и президент Дональд Трамп также должны сыграть важную роль.

"Украина и Европа продемонстрировали гибкость в адаптации к позиции США. Когда Россия не может проявить такую же гибкость, это может поставить ее в невыгодное положение в глазах США", - подчеркнул Фидан.

Как отметил министр, в этом процессе Турция имеет возможность выполнять много функций, которые можно назвать посредничеством. Потому, что "это не то, что произойдет усилиями одного посредника".