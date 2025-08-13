Криза автопрому: ще один завод у РФ не витримав навіть пів року роботи
У Росії триває криза в автопромі - слідом за Павловським автобусним заводом зупинилося виробництво на брянському автозаводі BNM. Підприємство пропрацювало менше ніж півроку, випустивши лише 110 машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Як пише видання, в Брянську зупинив роботу автозавод BNM, що належав холдингу "БН-Моторс". Підприємство мало випускати копії китайських фургонів BNM Model 1 і аналога BAW T7. Але через обвал попиту проєкт закрили, розповів власник заводу Олексій Подщеколдін.
За його словами, прибутковість бізнесу виявилася значно нижчою за очікувані 20%, а кредити і падіння ринку зробили виробництво нерентабельним.
Планували сотні, випустили лише сотню
Завод почав великовузлове виробництво в березні 2025 року і за весь час зібрав тільки 110 фургонів. План був - по 100 машин на місяць, але реалізувати їх не вдалося.
За сім місяців 2025 року продажі нових легких комерційних автомобілів (LCV) у Росії впали на 17,8% до 46,9 тисяч одиниць. Падіння триває шість місяців поспіль.
Малий бізнес теж загинається
Експерти зазначають, що такі фургони купують переважно невеликі компанії для перевезень. Зазвичай цей сегмент стабільний, але зараз він страждає через стагнацію в малому бізнесі, високі кредитні ставки і дефіцит водіїв.
Навіть персональний BNM, зібраний для власника заводу, не вдається продати - його пропонують за 2 млн рублів.
Криза в автопромі шириться
- Павловський автобусний завод із 21 липня до 3 серпня офіційно пішов на планову корпоративну відпустку з повною оплатою - нібито для модернізації обладнання та підготовки до запуску нової моделі "Сітімакс 8". Однак ЗМІ стверджують, що конвеєри стоять через слабкий попит, і співробітники вже давно перебувають у відпустці.
- Лікінський автобусний завод (ЛіАЗ) у липні перейшов на чотириденний робочий тиждень, пояснивши це падінням ринку автобусів на 60 % через скорочення закупівель у регіонах.
- ГАЗ і КАМАЗ уже оголосили про перехід на скорочений робочий тиждень через падіння попиту - КАМАЗ з 1 серпня, ГАЗ у серпні.
- АвтоВАЗ теж розглядає подібні заходи: можливо, перехід на чотириденку з 29 вересня
Економіка РФ стрімко втрачає опору
Раніше повідомлялося, що в Росії промислове виробництво продовжує падати, а в цивільному секторі зростання фіксується лише в ритуальному бізнесі. Економіка країни втрачає стійкість під тиском затяжної війни та міжнародних санкцій.
Ключові галузі стикаються зі скороченням обсягів, а банківський сектор готують до можливої держпідтримки. За даними Мінфіну РФ, дефіцит бюджету в липні досяг 13 млрд доларів, а з початку року перевищив 54 млрд доларів.
При цьому державні витрати зросли на 20,8% порівняно з минулим роком, тоді як доходи збільшилися лише на 2,8%. Це свідчить про наростаючий дисбаланс, який загрожує ще більшим економічним потрясінням.