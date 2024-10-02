ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фиаско ракетной программы. Почему атака Ирана на Израиль завершилась провалом

Тегеран, Среда 02 октября 2024 14:16
UA EN RU
Фиаско ракетной программы. Почему атака Ирана на Израиль завершилась провалом Фото: аналитики объяснили, почему атака Ирана на Израиль была провальной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аналитики считают, что массированная атака Ирана на Израиль была провальной. Она засвидетельствовала фиаско ракетной программы Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Defense Express.

Согласно данным армии обороны Израиля, Иран 1 октября выпустил по территории Израиля 181 баллистическую ракету. Во время предыдущей массированной атаки Иран атаковал Израиль 130 дронами-камикадзе, 30 крылатыми и 120 баллистическими ракетами. "Шахеды" летели около шести часов, поэтому атака не была неожиданностью для ЦАХАЛа.

В этот раз атака длилась около 30 минут, ракеты были запущены волнами. Опубликованные в сети видео создавали впечатление, что Иран проломил противовоздушную оборону Израиля, но это оказалось не так.

По официальным заявлениям Израиля, в результате удара два человека получили ранения, один человек погиб. Это был палестинец в Секторе Газа, и его гибель связана не со взрывом. Мужчина вышел из укрытия до отбоя тревоги, и на него упала часть перехваченной иранской ракеты.

Еще одна иранская ракета ударила по школе в городе Гадере в центральной части Израиля, другая приземлилась в 400 метрах от штаб-квартиры израильской разведслужбы "Моссад".

Другие последствия атаки - это выбитые стекла, воронки на дорогах, засыпанные землей авто.

Аналитики издания отмечают, что противоракетная оборона Израиля могла пропустить иранские ракеты, учитывая их количество. За перехват баллистики отвечают системы Arrow-3 или "Праща Давида". Известный "Железный купол" не предназначен для сбивания баллистических ракет и может "дорабатывать" по обломкам.

"В то же время иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль", а в лучшем случае в районе +/- 400 метров, если брать случай с упавшей рядом со штаб-квартирой "Моссада" ракетой", - отмечают в Defense Express.

Кроме того, у иранских ракет была небольшая боевая часть, которая к тому же взрывалась, когда уже "зарылась" в землю, что уменьшало и даже нивелировало ее разрушительную силу.

По мнению аналитиков, иранская атака показала провал всей ракетной программы Тегерана. Ракеты оказались хоть и дальнобойными, но неточными и маломощными.

"Очевидно, Иран запросит у РФ системы навигации для них, которые позволят нивелировать один из недостатков", - добавляют авторы.

Что известно об атаке Ирана

Иран нанес второй с начала года масштабный удар по Израилю. Первая атака была в апреле. В этот раз Тегеран выпустил 180 баллистических ракет. Армия обороны Израиля отразила иранскую атаку, помощь оказали эсминцы ВМС США.

Иран утверждал, что ракетный удар был ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболла".

В Израиле заявили, что жертв в результате атаки нет, но зафиксирована гибель мужчины в Секторе Газа. Детальнее о масштабном обстреле - в материале РБК-Украина.

В Белом доме отреагировали на атаку Ирана и назвали ее значительной эскалацией. Израиль в свою очередь уже заявил об ответе Ирану.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран Ракеты
NEWS
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов