Фиаско ракетной программы. Почему атака Ирана на Израиль завершилась провалом
Аналитики считают, что массированная атака Ирана на Израиль была провальной. Она засвидетельствовала фиаско ракетной программы Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Defense Express.
Согласно данным армии обороны Израиля, Иран 1 октября выпустил по территории Израиля 181 баллистическую ракету. Во время предыдущей массированной атаки Иран атаковал Израиль 130 дронами-камикадзе, 30 крылатыми и 120 баллистическими ракетами. "Шахеды" летели около шести часов, поэтому атака не была неожиданностью для ЦАХАЛа.
В этот раз атака длилась около 30 минут, ракеты были запущены волнами. Опубликованные в сети видео создавали впечатление, что Иран проломил противовоздушную оборону Израиля, но это оказалось не так.
Israel's air defence completely failed tonight. pic.twitter.com/H06TKJKVHF — Clash Report (@clashreport) Октябрь 1, 2024
По официальным заявлениям Израиля, в результате удара два человека получили ранения, один человек погиб. Это был палестинец в Секторе Газа, и его гибель связана не со взрывом. Мужчина вышел из укрытия до отбоя тревоги, и на него упала часть перехваченной иранской ракеты.
Еще одна иранская ракета ударила по школе в городе Гадере в центральной части Израиля, другая приземлилась в 400 метрах от штаб-квартиры израильской разведслужбы "Моссад".
Другие последствия атаки - это выбитые стекла, воронки на дорогах, засыпанные землей авто.
Аналитики издания отмечают, что противоракетная оборона Израиля могла пропустить иранские ракеты, учитывая их количество. За перехват баллистики отвечают системы Arrow-3 или "Праща Давида". Известный "Железный купол" не предназначен для сбивания баллистических ракет и может "дорабатывать" по обломкам.
"В то же время иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль", а в лучшем случае в районе +/- 400 метров, если брать случай с упавшей рядом со штаб-квартирой "Моссада" ракетой", - отмечают в Defense Express.
Кроме того, у иранских ракет была небольшая боевая часть, которая к тому же взрывалась, когда уже "зарылась" в землю, что уменьшало и даже нивелировало ее разрушительную силу.
По мнению аналитиков, иранская атака показала провал всей ракетной программы Тегерана. Ракеты оказались хоть и дальнобойными, но неточными и маломощными.
"Очевидно, Иран запросит у РФ системы навигации для них, которые позволят нивелировать один из недостатков", - добавляют авторы.
Что известно об атаке Ирана
Иран нанес второй с начала года масштабный удар по Израилю. Первая атака была в апреле. В этот раз Тегеран выпустил 180 баллистических ракет. Армия обороны Израиля отразила иранскую атаку, помощь оказали эсминцы ВМС США.
Иран утверждал, что ракетный удар был ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболла".
В Израиле заявили, что жертв в результате атаки нет, но зафиксирована гибель мужчины в Секторе Газа. Детальнее о масштабном обстреле - в материале РБК-Украина.
В Белом доме отреагировали на атаку Ирана и назвали ее значительной эскалацией. Израиль в свою очередь уже заявил об ответе Ирану.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.