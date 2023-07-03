ФІА переписала підсумки Гран-прі Австрії: 8 пілотів отримали нові штрафи

Упродовж усієї гонки стюарди перевіряли правильність проходження гонщиками дистанції кола. Особлива увага була прикута до дев'ятого та десятого поворотів, де пілоти часто виїжджали за межі траси.

Гонщик "Феррарі" Карлос Сайнс, який фінішував четвертим, і низка інших пілотів отримали 5-секундні штрафи ще під час гонки. Утім, після фінішу "Астон Мартін" подав протест із закликом перевірити всі можливі порушення і виписати нові покарання. Зрештою, ФІА пропозицію стайні підтримала.

Після додаткового перегляду сумнівних епізодів нові штрафи отримали 8 гонщиків. Сайнс і семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон ("Мерседес") отримали по +10 секунд до підсумкових результатів. Натомість Естебан Окон із "Альпін" став справжнім рецидивістом – ще 4 штрафи на 30 секунд загалом.

Отримані після Гран-прі Австрії-2023 штрафи:

Карлос Сайнс ("Феррарі") – 10 секунд

Льюїс Хемілтон ("Мерседес") – 10 секунд

П'єр Гаслі ("Альпін") – 10 секунд

Алекс Албон ("Вільямс") – 10 секунд

Естебан Окон ("Альпін") – 5 секунд

Естебан Окон ("Альпін") – 10 секунд

Естебан Окон ("Альпін") – 5 секунд

Естебан Окон ("Альпін") – 10 секунд

Логан Сарджент ("Вільямс") – 10 секунд

Нік де Вріз ("Альфа Таурі") – 10 секунд

Нік де Вріз ("Альфа Таурі") – 5 секунд

Юкі Цунода ("Альфа Таурі") – 5 секунд

Як наслідок, Сайнс у підсумковому заліку пілотів втратив дві позиції, а Хемілтон і Гаслі – по одній. Вигодонабувачами з цілої колекції штрафів стали гонщик "Макларена" Ландо Норріс (піднявся на 4-те місце з п'ятого) та два пілоти "Астон Мартіна" – Фернандо Алонсо (5-те замість шостого) та Ленс Стролл (9-те замість десятого).